Голая россиянка забралась позагорать на чужой автомобиль

Голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль в Новосибирске

Голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным российского издания, с крыши Mazda обнаженную не смогли снять даже сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР). К месту были направлены полицейские и бригада медиков.

Как удалось установить, горожанка недавно проходила лечение в рехабе от алкогольной зависимости. Предположительно, она снова сорвалась и устроила голый «перформанс».

До этого сообщалось, что мужчины начали массово разгуливать голыми по лесам в Петербурге и Ленинградской области. Часть «прогульщиков» призналась, что выходит в естественную среду только в теплое время года. Другие смельчаки готовы оголяться и в морозы. Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию, призвал обследовать нагих россиян.