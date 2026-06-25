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12:53, 25 июня 2026Россия

Голая россиянка забралась позагорать на чужой автомобиль

Голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль в Новосибирске
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: BLACKDAY / Shutterstock / Fotodom

Голая женщина забралась позагорать на чужой автомобиль на улице Сакко и Ванцетти в Новосибирске. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным российского издания, с крыши Mazda обнаженную не смогли снять даже сотрудники группы быстрого реагирования (ГБР). К месту были направлены полицейские и бригада медиков.

Как удалось установить, горожанка недавно проходила лечение в рехабе от алкогольной зависимости. Предположительно, она снова сорвалась и устроила голый «перформанс».

До этого сообщалось, что мужчины начали массово разгуливать голыми по лесам в Петербурге и Ленинградской области. Часть «прогульщиков» призналась, что выходит в естественную среду только в теплое время года. Другие смельчаки готовы оголяться и в морозы. Депутат Госдумы Виталий Милонов, комментируя ситуацию, призвал обследовать нагих россиян.

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