Квартира россиянки превратилась в руины после землетрясения в Венесуэле

Shot: Квартира россиянки в Каракасе превратилась в руины после землетрясения

Квартира россиянки в Каракасе превратилась в руины после землетрясения в Венесуэле. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

В момент резких подземных толчков Елена отдыхала вместе с мужем и сыном в своей квартире на 14-м этаже дома, расположенного ближе к северу города. По ее словам, на них стали падать вещи с полок, а предметы в комнатах зашатались. Спасатели оперативно начали эвакуировать дом. Женщина отметила, что решила не брать вещи, в том числе телефон, и вместе с близкими стала быстро спускаться с трясущейся лестницы.

«Очень тяжело это все. (...) Сидели два часа внизу, потом поднялись, немножко прибрались и сейчас приехали к друзьям (на юг Каракаса, где трясло слабее), будем ночевать тут», — рассказала Елена в опубликованном видео. Из-за того, что подземные толчки не прекращались, россиянам пришлось спать на улице.

Через 10 часов, когда земля перестала содрогаться, спасатели пустили людей домой, чтобы те взяли необходимые им вещи. В данный момент специалисты проверяют дома на устойчивость к дальнейшим толчкам.

Мощное землетрясение магнитудой 7,1 произошло в Венесуэле около 18:00 по местному времени (в 01:00 25 июня мск). Оно стало крупнейшим в стране за 126 лет. В результате подземных толчков большое количество зданий получили повреждения либо были полностью разрушены. Стихийное бедствие не пережили по меньшей мере 164 человека.