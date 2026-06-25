Мерц призвал заморозить линию фронта и начать переговоры по Украине

Федеральный канцлер Фридрих Мерц призвал к началу мирных переговоров по Украине, заявив о необходимости заморозить линию фронта и остановить кровопролитие. С таким обращением к Москве он выступил на конференции по восстановлению страны в польском Гданьске, сообщает Die Welt.

«Настало время начать переговоры, заморозить линию фронта и положить конец кровопролитию», — сказал немецкий лидер. Он также подчеркнул, что поддержка Киева остается для Берлина «непоколебимым обязательством».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал неадекватной и шизофренической позицию Европы по Украине. Он указал на то, что европейские лидеры ставят Москве условия и ультиматумы, требуют места за столом переговоров, но при этом отказываются быть посредниками, поскольку поддерживают Киев, обвиняя российскую сторону в якобы нежелании вести диалог.