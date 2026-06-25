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04:02, 25 июня 2026Наука и техника

На МКС выведут новое поколение космических мух

Российские космонавты на МКС выведут 24-е и 25-е поколение мух-дрозофил
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Nekrasov / Global Look Press

Российские космонавты в июле текущего года на Международной космической станции (МКС) выведут 24-е и 25-е поколения мух-дрозофил, предки которых были рождены в космосе. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заведующую лабораторией биофизики клетки Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Ирину Огневу.

Огнева отметила, что всего будет выполнено две серии экспериментов — с линией, которая летит первый раз, и с линией, которая уже имеет несколько полетов.

Насекомых для проведения эксперимента «Цитомеханариум» доставят на МКС кораблем «Союз МС-29», полет запланирован на 14 июля. Обратно они вернутся 26 июля.

Первые два поколения «космических» мух были выведены весной 2025 года.

Ранее космонавт «Роскосмоса» Петр Дубров рассказал о планах внекорабельной деятельности.

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