Назван способный замедлять возрастные изменения овощ

F&F: Полифенолы из моркови способствуют увеличению продолжительности жизни

Полифенолы, содержащиеся в пищевых волокнах моркови, могут способствовать увеличению продолжительности жизни и замедлять возрастные изменения. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Food & Function (F&F).

Эксперименты проводились на нематодах Caenorhabditis elegans — одном из самых распространенных модельных организмов для изучения старения. Исследователи выделили связанные полифенолы из морковной клетчатки и добавляли их в среду обитания червей. В результате средняя продолжительность жизни животных увеличилась на 25,6 процента.

Помимо этого, у червей улучшилась подвижность, уменьшилось накопление липофусцина — пигмента, связанного со старением клеток, а также снизились жировые отложения. Анализ показал, что соединения влияли на сигнальные пути, связанные с реакцией на стресс и долголетием, а также перестраивали обмен веществ, помогая организму эффективнее использовать энергетические ресурсы.

Авторы отмечают, что особый интерес представляет не сама морковь, а связанные с пищевыми волокнами полифенолы, которые ранее изучались значительно меньше свободных форм этих веществ. По мнению ученых, такие соединения могут оказаться недооцененным инструментом в разработке стратегий здорового старения.

Ранее ученые выяснили, что сочетание веществ из брокколи замедляют возрастную потерю мышечной массы.