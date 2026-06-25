Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:30, 25 июня 2026Наука и техника

Назван способный замедлять возрастные изменения овощ

F&F: Полифенолы из моркови способствуют увеличению продолжительности жизни
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Полифенолы, содержащиеся в пищевых волокнах моркови, могут способствовать увеличению продолжительности жизни и замедлять возрастные изменения. К такому выводу пришли ученые, опубликовавшие результаты исследования в журнале Food & Function (F&F).

Эксперименты проводились на нематодах Caenorhabditis elegans — одном из самых распространенных модельных организмов для изучения старения. Исследователи выделили связанные полифенолы из морковной клетчатки и добавляли их в среду обитания червей. В результате средняя продолжительность жизни животных увеличилась на 25,6 процента.

Материалы по теме:
Топ-10 сортов моркови: описание и советы по выбору семян
Топ-10 сортов моркови:описание и советы по выбору семян
22 апреля 2026
Как варить морковь: сколько времени готовить в кастрюле, мультиварке и микроволновке
Как варить морковь:сколько времени готовить в кастрюле, мультиварке и микроволновке
13 ноября 2025

Помимо этого, у червей улучшилась подвижность, уменьшилось накопление липофусцина — пигмента, связанного со старением клеток, а также снизились жировые отложения. Анализ показал, что соединения влияли на сигнальные пути, связанные с реакцией на стресс и долголетием, а также перестраивали обмен веществ, помогая организму эффективнее использовать энергетические ресурсы.

Авторы отмечают, что особый интерес представляет не сама морковь, а связанные с пищевыми волокнами полифенолы, которые ранее изучались значительно меньше свободных форм этих веществ. По мнению ученых, такие соединения могут оказаться недооцененным инструментом в разработке стратегий здорового старения.

Ранее ученые выяснили, что сочетание веществ из брокколи замедляют возрастную потерю мышечной массы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты подробности о помощи Киеву в нанесении ударов по окрестностям Москвы

    Российский посол назвал большую ошибку Европы

    Базы данных Киева взломали и раскрыли точное количество потерь ВСУ

    Минобороны выпустило заявление после массированного налета ВСУ на регионы России

    Роднина посоветовала ведущему «Матч ТВ» обратиться к психологу после слов о женщинах

    Американский профессор выступил с тревожным для Зеленского заявлением

    Российский госдолг сократился

    Россиянин устроил подруге шантаж из-за тяжелой жизненной ситуации

    Россиянин описал Мексику словами «вся страна сидит за решеткой»

    Назван способный замедлять возрастные изменения овощ

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok