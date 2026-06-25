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17:49, 25 июня 2026Экономика

Оценены последствия мощнейшего землетрясения в Венесуэле

Сейсмолог Рябинкин: Последствия землетрясения в Венесуэле зависят от объема разрушений
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетЗемлетрясение в США

Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters

Последствия мощнейшего за 126 лет землетрясения в Венесуэле будут зависеть от объема разрушений. Об этом в разговоре с «Вечерней Москвой» заявил сейсмолог Константин Рябинкин.

По словам специалиста, после мощных землетрясений могут возникать цунами и афтершоки — землетрясения меньшей магнитуды, которые происходят вблизи того места, где был эпицентр. Их, согласно прогнозам, в Венесуэле ощутят в ближайшую пару дней. А вот цунами вслед за подземными толчками на северном побережье Южной Америки пока не прогнозируется.

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При этом общие последствия для экологии будут зависеть от объема пострадавшей инфраструктуры. «Если в результате подземных толчков разрушился нефтеперерабатывающий завод, в море или океан вылилось большое количество горючего, загрязнение окружающей среды неизбежно. Но такие прогнозы можно будет сделать только после устранения завалов и оценки ущерба инфраструктуры», — пояснил специалист.

В ночь на 25 июня в Венесуэле произошло землетрясение магнитудой 7,5. Специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный ущерб для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения. Согласно прогнозу ведомства, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.

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