Под Москвой мужчина ударил по голове посетительницу кафе

В подмосковных Мытищах мужчина ударил по голове посетительницу кафе

В подмосковных Мытищах мужчина ударил по голове посетительницу кафе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД России.

В ведомстве отметили, что конфликт разворачивался в заведении на улице Астрахова. Пострадавшую направили на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления степени вреда, причиненного здоровью.

Ее обидчика оперативно задержали. Им оказался мужчина 1991 года рождения. Сотрудники полиции начали устанавливать другие обстоятельства случившегося.

Как писали некоторые Telegram-каналы, удар последовал после того, как девушка отказалась знакомиться.

Ранее стало известно, что мужчина до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей в Липецке.

До этого краснодарец напал на девушек после отказа познакомиться с ним. Потасовка произошла на улице Красноармейской в центре города.