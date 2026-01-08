Реклама

20:51, 8 января 2026

Россиянин до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей

Россиянин до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей в Липецке
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал 112

Россиянин до смерти избил посетителя бара на глазах у его друзей в Липецке. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Трагедия произошла 3 января. Уточняется, что в баре молодой человек вместе с девушкой подошел к компании, отдыхавшей в заведении. Через некоторое время пришедший мужчина начал агрессивно бить одного из молодых людей, которые сидели за столом.

Несколькими ударами он повалил оппонента на землю и продолжил избивать. В итоге 29-летний пострадавший скончался, захлебнувшись кровью. 27-летний нападавший вместе с девушкой покинули заведение, но обидчика вскоре задержали. В отношении него возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее в Краснодаре мужчина избил девушек после отказа познакомиться с ним. Потасовка произошла на улице Красноармейской в центре города.

    
