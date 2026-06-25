Получившая в подарок тысячу роз россиянка три дня раздавала их на улице

Жительница Ростова получила в подарок от поклонника тысячу роз и раздала их прохожим

Россиянка получила в подарок от поклонника букет из тысячи цветов и три дня раздавала их прохожим. Об этом пишет KP.RU.

Три огромные корзины с алыми розами к дому 25-летней жительницы Ростова Полины Мелиховой привезла «Газель». Однако подарок от друга так и не удалось доставить в квартиру девушки — букеты не вошли в дверной проем подъезда. Полина решила отвезти часть цветов в дом матери, другую часть — раздала знакомым и их женам, а еще несколько букетов отправила в офис отца для его сотрудниц. Даже после этого у девушки осталось еще около 700 роз.

Тогда Полина с мамой вышли на улицу и начали раздавать цветы прохожим. Ростовчанка объяснила свое решение тем, что из-за жары розы могли быстро завянуть.

«Смотреть, как умирает тысяча красивейших роз, невыносимо. Дочь решила поделиться этой красотой с друзьями, чтобы они успели порадовать не одну ее, а многих женщин», — призналась мать девушки Елена.

Цветы прохожим они вручали в районе Центрального рынка, а также заходили в супермаркеты и аптеки, чтобы порадовать покупателей, продавцов и фармацевтов. Больше всех внезапно подаренным цветам удивлялась и радовалась водитель трамвая.

«Вручая букеты, я спрашивала у женщин, когда им в последний раз дарили цветы. Чаще всего получала ответ: "Давно". Это очень обидно, что нашим ростовчанкам редко делают сюрпризы», — констатировала Полина.

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