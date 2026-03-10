Итальянец снял на видео толпы российских мужчин с цветами 8 марта и восхитил иностранцев

Переехавший в Россию итальянец снял на видео толпы мужчин с цветами 8 марта на улицах Москвы и восхитил иностранных подписчиков. Ролик он разместил на странице @in_russia_con_gildo в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Мужчина показал огромное количество букетов на цветочных рынках, а также россиян, которые скупают эти цветы для своих женщин. «Нигде в мире не отмечают 8 Марта так, как в России», — подписал блогер свою публикацию.

В комментариях юзеры восхитились тем, как мужчины в РФ относятся к женщинам. «Это прекрасно», «Нужно переезжать в Россию», «Вот так надо праздновать женский день. Огромное уважение России», «Настоящие мужчины», — писали пользователи.

Ранее этот же блогер пожаловался, что на родине ему всегда не хватает той сферы услуг, что есть в российской столице. По словам автора ролика, переехавшего в РФ из Италии четыре года назад, жизнь в Москве — это что-то неописуемое.