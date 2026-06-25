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15:18, 25 июня 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный фактор риска потери зрения

GeroScience: Искусственный свет в вечернее время повышает риск развития заболеваний глаз
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Lorena Fernandez / Shutterstock / Fotodom

Яркий искусственный свет в вечернее время может повышать риск развития возрастных заболеваний глаз. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 82 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В течение недели участники носили специальные датчики, которые каждые 1,2 секунды фиксировали уровень освещенности. Затем исследователи наблюдали за их здоровьем почти восемь лет. Оказалось, что у людей, регулярно находившихся вечером — с 20:00 до 23:30 — при освещенности выше 1000 люкс, риск возрастной макулярной дегенерации был на 31 процент выше, катаракты — на 18 процентов, а глаукомы — на 47 процентов выше по сравнению с теми, кто подвергался менее яркому свету.

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По словам авторов, речь идет не об обычном домашнем освещении, которое обычно составляет 100–500 люкс. Основную опасность могут представлять очень яркие экраны современных устройств, мощное светодиодное освещение и профессиональные источники света высокой интенсивности. Предполагается, что такой свет нарушает циркадные ритмы и усиливает окислительный стресс в клетках сетчатки и хрусталика.

Ученые считают, что вечернее освещение — это фактор риска, который можно контролировать. Они рекомендуют перед сном уменьшать яркость экранов и использовать более мягкий свет, чтобы снизить потенциальное негативное влияние на здоровье глаз в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые выяснили, что атопический дерматит повышает риск отслоения сетчатки.

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