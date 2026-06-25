Раскрыт неожиданный фактор риска потери зрения

GeroScience: Искусственный свет в вечернее время повышает риск развития заболеваний глаз

Яркий искусственный свет в вечернее время может повышать риск развития возрастных заболеваний глаз. К такому выводу пришли ученые, проанализировав данные более 82 тысяч человек. Результаты исследования опубликованы в журнале GeroScience.

В течение недели участники носили специальные датчики, которые каждые 1,2 секунды фиксировали уровень освещенности. Затем исследователи наблюдали за их здоровьем почти восемь лет. Оказалось, что у людей, регулярно находившихся вечером — с 20:00 до 23:30 — при освещенности выше 1000 люкс, риск возрастной макулярной дегенерации был на 31 процент выше, катаракты — на 18 процентов, а глаукомы — на 47 процентов выше по сравнению с теми, кто подвергался менее яркому свету.

По словам авторов, речь идет не об обычном домашнем освещении, которое обычно составляет 100–500 люкс. Основную опасность могут представлять очень яркие экраны современных устройств, мощное светодиодное освещение и профессиональные источники света высокой интенсивности. Предполагается, что такой свет нарушает циркадные ритмы и усиливает окислительный стресс в клетках сетчатки и хрусталика.

Ученые считают, что вечернее освещение — это фактор риска, который можно контролировать. Они рекомендуют перед сном уменьшать яркость экранов и использовать более мягкий свет, чтобы снизить потенциальное негативное влияние на здоровье глаз в долгосрочной перспективе.

Ранее ученые выяснили, что атопический дерматит повышает риск отслоения сетчатки.