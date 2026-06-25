Россиянам напомнили порядок выписки жильца из квартиры

Депутат Колунов: Без согласия жильца выписать его из квартиры можно только через суд

Если жилец не дает согласия на выписку из квартиры, без суда не обойтись. О порядке снятия с регистрационного учета RT напомнил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Собственник может выписать из квартиры других проживающих, если у них нет права собственности на данную жилплощадь. Если жилец готов выписаться в добровольном порядке, достаточно обратиться в МФЦ или на портал «Госуслуги». В противном случае последуют судебные разбирательства, предупреждает парламентарий. Для этого необходимо подать иск в суд по месту нахождения недвижимости. В заявлении должны быть указаны основания, на которых проживающего требуют снять с регистрации, и доказательства. В случае одобрения регистрирующий орган по решению суда снимает лицо с регистрационного учета в данном помещении.

Исключение составляют случаи, когда прописанный человек признан пропавшим без вести или почившим. Соответствующие документы собственнику нужно предоставить в МФЦ, добавил депутат.

Ранее арендаторов предупредили о штрафах за отсутствие регистрации. За проживание в съемной квартире без временной прописки дольше трех месяцев нанимателю грозит штраф до трех тысяч рублей в регионах и пяти тысяч рублей в столицах. Причем взыскать штраф могут как с арендатора, так и с арендодателя.