Арендаторов предупредили о штрафах за отсутствие прописки

Депутат Колунов: Без прописки жильцу и арендодателю грозит штраф до 5 тыс. руб.

Проживание в съемной квартире вне региона проживания без регистрации грозит штрафом. При каких условиях он накладывается, агентству ТАСС разъяснил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Штраф назначается, если арендатор проживает в квартире без временной прописки дольше трех месяцев, причем не только жильцу, но и хозяину съемного жилья. Размер взыскания составляет до трех тысяч рублей. Если квартира арендуется в Москве или Санкт-Петербурге, сумма возрастает до пяти тысяч рублей, предупреждает депутат. Для юридических лиц размер штрафа намного больше — до 800 тысяч рублей, уточнил он. Исключение представляет лишь тот случай, когда человек, переехав в другой регион, останавливается у близких родственников. Под ними подразумеваются супруги, родители, бабушки и дедушки, дети и внуки. Они должны быть зарегистрированы на территории региона. Для освобождения от штрафа достаточно подтвердить факт родства.

Арендодателей также могут оштрафовать за шум от жильцов и мусор на общедомовой территории. Размер штрафа варьируется от двух до пяти тысяч рублей.