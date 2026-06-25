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11:45, 25 июня 2026Россия

Россиянка потеряла сознание на приеме у гинеколога и очнулась с ожогом

Жительница Екатеринбурга потеряла сознание на приеме у гинеколога и очнулась с ожогом
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Жительница Екатеринбурга потеряла сознание на приеме у гинеколога в частной клинике «Шанс» и очнулась с ожогом. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

Россиянка поделилась, что оказалась на плановом приеме еще в феврале в разгар отопительного сезона. Как утверждает девушка, она предупредила врача, что и в прошлом испытывала недомогание и внезапно отключалась.

«Я сказала, что испытываю сильный страх и прошу предоставить нашатырь на случай ухудшения самочувствия. Но врач проигнорировала мои просьбы. После забора анализа я почувствовала резкое недомогание (звон в ушах и потеря зрения), я кричала врачу, что не слышу ее, она уложила меня на кушетку, которая находилась вплотную к батарее, и оставила меня одну в обморочном состоянии», — отметила екатеринбурженка.

Затем, как утверждает горожанка, она очнулась от резкой боли. Пациентке обработали руку хлоргексидином. Из кабинета гинеколога она отправилась на прием в травмпункт, который находится в другом филиале клиники. У россиянки зафиксировали ожог второй степени и прописали лечение.

Из клиники, по словам девушки, с ней никто не связывался и не предлагал помощь. Жительница написала заявление в полицию и обратилась в клинику с досудебной претензией. Она работает мастером по маникюру, и из-за ожога ей пришлось отменять клиентов.

В клинике уверяют, что девушку осмотрел бесплатно врач-травматолог в день происшествия. Также пациентка до сих пор не предоставила им заключение судмедэкспертизы, хотя представители центра просили прислать документ.

Ранее сообщалось, что жительница Тюмени получила ожоги ног третьей степени после операции в больнице.

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