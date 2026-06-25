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20:30, 25 июня 2026Моя страна

Панин спас застрявших посреди реки рыбаков

Российский хоккеист Григорий Панин спас застрявших посреди реки рыбаков
Екатерина Ештокина
Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @panin_57

Российский хоккеист, капитан уфимской команды «Салават Юлаев» Григорий Панин спас рыбаков, которые застряли на лодке посреди реки. Ролик был опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен ходил по реке и заметил двух мужчин, которым понадобилась помощь. Они признались, что против течения плыть им было бы крайне трудно. В результате хоккеист привязал их лодку к своей и помог добраться до берега.

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«Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин», — признался он.

Ранее в июне в Стерлитамаке двое школьников спасли людей при пожаре в многоэтажном доме. Ученики полицейского класса полилингвальной школы Радмир Давлетшин и Денис Артемьев первыми заметили задымление.

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