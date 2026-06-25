Российский хоккеист Григорий Панин спас застрявших посреди реки рыбаков

Российский хоккеист, капитан уфимской команды «Салават Юлаев» Григорий Панин спас рыбаков, которые застряли на лодке посреди реки. Ролик был опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Спортсмен ходил по реке и заметил двух мужчин, которым понадобилась помощь. Они признались, что против течения плыть им было бы крайне трудно. В результате хоккеист привязал их лодку к своей и помог добраться до берега.

«Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин», — признался он.

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