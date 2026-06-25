Панин спас застрявших посреди реки рыбаков

Российский хоккеист, капитан уфимской команды «Салават Юлаев» Григорий Панин спас рыбаков, которые застряли на лодке посреди реки. Ролик был опубликован на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).
Спортсмен ходил по реке и заметил двух мужчин, которым понадобилась помощь. Они признались, что против течения плыть им было бы крайне трудно. В результате хоккеист привязал их лодку к своей и помог добраться до берега.
«Мужики застряли в середине реки, вокруг леса и больше ничего нет. Дотащили рыбаков, шли на прицепе минут 40. Чуть у самих не кончился бензин», — признался он.
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