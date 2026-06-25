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09:32, 25 июня 2026Россия

Российское предприятие загорелось после атаки украинских войск

В Абинске Краснодарского края после атаки украинских войск загорелось предприятие
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

В Абинске Краснодарского края после атаки украинских войск загорелось предприятие. О последствиях налета сообщили в оперативном штабе российского региона.

В оперштабе не уточнили, о каком именно предприятии идет речь. Отмечается, что выспыхнувший после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) пожар уже потушен.

«В Абинске из-за падения фрагментов беспилотников произошло возгорание на территории одного из предприятий. Пожар оперативно ликвидировали», — сообщили власти.

Ранее сообщалось, что взрослый и ребенок стали жертвами ночной атаки ВСУ на курортный регион России.

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