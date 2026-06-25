Уволенная из-за возраста российская актриса перенесла операцию на фоне стресса

Актриса Волкова сообщила, что ей потребовалась операция после увольнения из Театра комедии

Звезда сериала «Воронины» Екатерина Волкова призналась, что столкнулась с проблемами со здоровьем на фоне стресса после увольнения. Об этом она рассказала в интервью журналу «Антенна», отрывки из него приводит Starhit.

«Недавно у меня была небольшая операция, и мне сказали, что все от стресса», — поделилась артистка.

Волкова порассуждала о причинах увольнения из Театра комедии и предположила, что чем-то не устраивала художественного руководителя. Она назвала себя неудобным артистом, который прямо говорит о своем недовольстве. По словам артистки, она не хотела участвовать в постановках низкого качества, однако выходила на замену, если ее просили.

«Бывает такое, что человек просто хочет от тебя избавиться. Театр его, он имеет на это право», — заключила Волкова.

В апреле 44-летняя Волкова сообщила, что ее уволили из Театра комедии из-за возраста. По словам актрисы, художественный руководитель добавил, что в репертуаре больше нет ролей для нее. В мае она рассказала, что перенесла операцию по удалению новообразования.