Лебедев: ВСУ могли намеренно подставить под уничтожение офицера, чтобы сорвать инспекцию

Военное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло намеренно подставить под уничтожение офицера, отвечающего за безопасность советников НАТО, чтобы сорвать западную инспекцию и скрыть денежные хищения. Об этом в интервью aif.ru заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он напомнил, что ранее украинского военного, который нес службу в засекреченной части и защищал иностранных советников, уничтожили российские бойцы. При этом Лебедев заметил, что ликвидированный лейтенант, вероятно, занимался внезапными инспекциями на местах, что вызывает сильное негодование у коррумпированных украинских командиров.

«Эти лейтенанты, как правило, либо работают с СБУ, либо на ГУР МО. Катаются они часто не для того, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам, а для проверок. Думаю, его ликвидация — это способ уйти от проверки», — высказал предположение Лебедев.

Он добавил, что на Украине и раньше была известна практика «устранения» проверяющих.

Ранее глава подполья объяснил специфику ударов по объектам энергетики ВСУ. По его словам, удары по украинской энергетике гораздо чувствительнее, чем кажется на первый взгляд.