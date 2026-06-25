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13:43, 25 июня 2026Бывший СССР

В подполье раскрыли детали ликвидации охраны советников НАТО

Лебедев: ВСУ могли намеренно подставить под уничтожение офицера, чтобы сорвать инспекцию
Наталья Анисеева (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Военное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло намеренно подставить под уничтожение офицера, отвечающего за безопасность советников НАТО, чтобы сорвать западную инспекцию и скрыть денежные хищения. Об этом в интервью aif.ru заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он напомнил, что ранее украинского военного, который нес службу в засекреченной части и защищал иностранных советников, уничтожили российские бойцы. При этом Лебедев заметил, что ликвидированный лейтенант, вероятно, занимался внезапными инспекциями на местах, что вызывает сильное негодование у коррумпированных украинских командиров.

«Эти лейтенанты, как правило, либо работают с СБУ, либо на ГУР МО. Катаются они часто не для того, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам, а для проверок. Думаю, его ликвидация — это способ уйти от проверки», — высказал предположение Лебедев.

Он добавил, что на Украине и раньше была известна практика «устранения» проверяющих.

Ранее глава подполья объяснил специфику ударов по объектам энергетики ВСУ. По его словам, удары по украинской энергетике гораздо чувствительнее, чем кажется на первый взгляд.

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