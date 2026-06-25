Военное командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) могло намеренно подставить под уничтожение офицера, отвечающего за безопасность советников НАТО, чтобы сорвать западную инспекцию и скрыть денежные хищения. Об этом в интервью aif.ru заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он напомнил, что ранее украинского военного, который нес службу в засекреченной части и защищал иностранных советников, уничтожили российские бойцы. При этом Лебедев заметил, что ликвидированный лейтенант, вероятно, занимался внезапными инспекциями на местах, что вызывает сильное негодование у коррумпированных украинских командиров.
«Эти лейтенанты, как правило, либо работают с СБУ, либо на ГУР МО. Катаются они часто не для того, чтобы обеспечить безопасность своим клиентам, а для проверок. Думаю, его ликвидация — это способ уйти от проверки», — высказал предположение Лебедев.
Он добавил, что на Украине и раньше была известна практика «устранения» проверяющих.
Ранее глава подполья объяснил специфику ударов по объектам энергетики ВСУ. По его словам, удары по украинской энергетике гораздо чувствительнее, чем кажется на первый взгляд.