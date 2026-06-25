Депутат Журавлев: Зеленский делает громкие заявления о Крыме из-за провалов ВСУ на фронте

Владимир Зеленский делает громкие заявления о Крыме, чтобы отвлечь внимание медиа стран Запада от наступления армии России в Донбассе. Так на угрозы украинского политика ответил первый зампред комитета Госдумы Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru».

«Зеленский успешно воюет на фронте эстрадных миниатюр, и оказывается, что всех вокруг каким-то образом убеждает в победном марше Украины. На самом деле судьба спецоперации решается в окопах Донбасса, а там сейчас, вне всяких сомнений, Российская армия перешла в наступление в Константиновке и Красном Лимане», — заявил депутат.

Журавлев подчеркнул, что Крым навсегда останется территорией России и Москва не будет никому отдавать полуостров.

Ранее на Украине заявили, что ВСУ наносят удары по Крыму и новым регионам России якобы «для улучшения ситуации на фронте». В свою очередь, глава Минобороны страны Михаил Федоров заявлял о стремлении превратить Крым в остров. В качестве решения проблемы с атаками ВСУ на полуостров в России предлагали наносить удары по украинской инфраструктуре в Одесской и Запорожской областях.