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18:47, 25 июня 2026Экономика

В российском городе сократили места для выгула собак

В Саратове запретили выгуливать собак на детских площадках и возле школ
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Саратове запретили выгуливать собак на детских и спортивных площадках, рядом со школами, детсадами и больницами, сообщает RT в Telegram-канале.

Ограничение распространяется на места проведения массовых мероприятий. Соответствующее постановление подписал глава города Игорь Молчанов.

Он уточнил, что на остальных территориях общего пользования выводить собак можно, но только на поводке и убирая за ними.

Ранее россиянам напомнили, что самовольная установка табличек с информацией о запрете выгула собак во дворах незаконна и требует согласования с управляющей компанией (УК). Владельцы собак могут не обращать на табличку внимания, если жильцы установили ее самостоятельно, заявил адвокат Илья Фролов.

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