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16:28, 25 июня 2026Россия

В Совфеде напомнили США о договоренностях с Путиным

Джабаров: В Анкоридже Путин и Трамп достигли договоренностей, но США не повлияли на Киев
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

На встрече президента России Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом в Анкоридже в августе 2025 года были достигнуты договоренности по Украине, но Вашингтон не смог повлиять на Киев. Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с «Газетой.Ru».

Ранее госсекретарь США Марко Рубио выразил мнение, что если бы во время встречи российского и американского лидеров было достигнуто соглашение, то конфликт на Украине уже завершился бы. Однако, по его словам, договоренностей не произошло.

Джабаров напомнил, что ради предварительных договоренностей в Анкоридже Москва пошла на компромиссы. «Но, как видим, господин Трамп не смог оказать достойного влияния на [президента Украины Владимира] Зеленского, не смог оказать влияния на западных европейцев. Мне кажется, наоборот, они оказали на него воздействие, влияние, и сейчас он говорит о том, что никакого "духа" нет», — сказал сенатор.

Он назвал подобные заявления Белого дома типичной западной дипломатией.

В свою очередь, российский публицист Сергей Колясников высмеял Марко Рубио. По его мнению, слова американского госсекретаря говорят «все, что надо знать про "дух Анкориджа"».

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