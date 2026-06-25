В России резко ответили на заявления Вашингтона о встрече Путина и Трампа в Анкоридже

Публицист Колясников высмеял дух Анкориджа после слов Рубио о встрече Путина и Трампа

Заявления госсекретаря США Марко Рубио о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом на Аляске красноречиво свидетельствуют об истинном значении словосочетания «дух Анкориджа». Слова американского политика высмеял российский публицист Сергей Колясников.

Блогер привел цитату Рубио, в которой тот заявил, что на встрече в Анкоридже не было достигнуто никаких договоренностей, а заявления сторон являлись лишь предложениями.

«"На Аляске было сделано лишь предложение, а соглашения там никогда не было". Все, что надо знать про "дух Анкориджа"», — резко ответил на заявление Рубио Колясников.

Ранее заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что под словосочетанием «дух Анкориджа» Москва имеет в виду сложившуюся между Путиным и Трампом атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.