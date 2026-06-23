Рябков внес коррективы в «дух Анкориджа»

Рябков: Термин «Дух Анкориджа» банален, его корректнее называть импульсом

Термин «дух Анкориджа» банален, а итоги встречи лидеров России и США на Аляске корректнее называть импульсом, чем духом. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Это слишком банальная сейчас формула. (...) Я сам про этот дух ничего не говорил. Я этим не занимаюсь, я духов не вызываю, столоверчением не занимаюсь», — сказал Рябков.

Замглавы МИД добавил, что он говорил про импульс Анкориджа, не употребляя слово «дух». Слово «импульс» корректнее использовать в данном контексте, подчеркнул он.

22 мая Рябков раскрыл, что подразумевается под термином «дух Анкориджа». По словам дипломата, Москва имеет в виду сложившуюся между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой атмосферу доверия, благодаря которой в контексте саммита на Аляске удалось согласовать базовые контуры урегулирования конфликта на Украине.