В США предупредили о попытках Киева втянуть НАТО в войну через угрозы Лукашенко

Responsible Statecraft: Зеленский угрозами Лукашенко пытается расширить конфликт

Украинский лидер Владимир Зеленский использует угрозы в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко, чтобы втянуть НАТО в конфликт. Об этом пишет американское издание Responsible Statecraft.

«Напряженность по поводу использования воздушного пространства Прибалтики и угрозы в адрес Белоруссии показывают, насколько высок риск, что конфликт выплеснется за пределы России и Украины. Возможно, Зеленский не блефует и не сыплет пустыми угрозами», — говорится в публикации.

Некоторые эксперты полагают, что глава киевского режима подобными выпадами проверяет реакцию западных партнеров на эскалацию, отмечает издание.

Зеленский через несколько дней после атаки ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области пригрозил Лукашенко атаками якобы из-за техники на приграничной территории.

19 июня Зеленский потребовал от президента Белоруссии Александра Лукашенко отвести в течение недели якобы расположенную вдоль границы с Украиной технику, корректирующую удары ВС России. По его словам, в случае, если Минск не «снимет» или не «выключит» якобы находящиеся в приграничных регионах ретрансляторы для беспилотников, «Киев сделает это сам».

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин назвал заявления Киева провокациями. По словам главы белорусского Минобороны, Минск наблюдает за ситуацией и удерживает на границе «определенные силы», пусть и в минимальном объеме.