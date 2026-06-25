Зарплаты приговоренных к принудительным работам россиян выросли

Зарплаты осужденных к принудительным работам в России выросли на 16 %

В Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН) сообщили, что средняя зарплата осужденных к принудительным работам в первом квартале 2026 года составила 43,5 тысячи рублей. Об этом пишет РИА Новости.

Это на 16 процентов выше, чем в 2025 году, когда показатель составлял 37,5 тысячи рублей. В некоторых исправительных центрах, например, в Мордовии, зарплата может достигать 100 тысячи рублей, отметили в ведомстве.

На данный момент в России действуют около 55 исправительных центров и более 350 участков, функционирующих как такие центры. Принудительные работы отбывают порядка 50 тысяч человек.

По данным Росстата за март 2026 года, средняя зарплата в России составляет 112,6 тысячи рублей, а медианная — около 75 тысяч рублей.

Ранее заместитель министра юстиции России Вадим Баланин заявил, что исправление человека начинается с момента попадания в следственный изолятор, а не после осуждения или освобождения.