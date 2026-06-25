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09:12, 25 июня 2026Россия

Жителей Урала предупредили об опасности удара ВСУ

Режим беспилотной опасности объявили в Челябинской области
Валерий Розенберг
Валерий Розенберг (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Жителей Урала предупредили об опасности удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Оповещение со ссылкой на сообщение чиновников опубликовал портал 74.ru.

Как рассказали в издании, режим налета беспилотных летательных аппаратов объявили в Челябинской области. Расстояние от региона до границы с Украиной составляет около двух тысяч километров.

Челябинцев призвали укрыться в безопасных местах, например, в помещениях без окон.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны в ночь с 24 на 25 июня сбили над регионами России 269 украинских беспилотных летательных аппаратов. ВСУ атаковали 13 субъектов федерации — среди прочих под удар попали Тульская, Калужская и Саратовская область, Краснодарский край и Московский регион.

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