Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 900 человек

Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 920

Число погибших при разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, его слова приводит телеканал CNN.

Он добавил, что 3 360 человек получили ранения. Под завалами остаются по меньшей мере 172 человека, указал Родригес.

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Отмечается, что от сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.

Ранее специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения. Согласно прогнозу ведомства, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.