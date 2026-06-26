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21:41, 26 июня 2026Экономика

Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило 900 человек

Число погибших при землетрясении в Венесуэле увеличилось до 920
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maxwell Briceno / Reuters

Число погибших при разрушительном землетрясении в Венесуэле возросло до 920 человек. Об этом заявил спикер Национальной ассамблеи Хорхе Родригес, его слова приводит телеканал CNN.

Он добавил, что 3 360 человек получили ранения. Под завалами остаются по меньшей мере 172 человека, указал Родригес.

В Венесуэле произошла серия мощных землетрясений. Отмечается, что от сильных подземных толчков частично разрушились несколько жилых многоэтажных домов в столице Каракасе.

Ранее специалисты Геологической службы США (USGS) оценили потенциальный урон для экономики Венесуэлы от произошедшего землетрясения. Согласно прогнозу ведомства, экономические потери могут составить от 2 до 20 процентов валового внутреннего продукта (ВВП) государства.

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