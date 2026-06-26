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21:33, 26 июня 2026Экономика

Экономист предрек Армении крах из-за потери российского рынка

Экономист Саркисян заявил, что потеря российского рынка приведет к краху экономики Армении
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Долговременная потеря аграриями Армении российского рынка приведет к краху армянской экономики. К такому выводу пришел экономист Наири Саркисян в разговоре с журналистами, пишет РИА Новости.

«Если, не дай Бог, это (проблемы с поставками в РФ агропродукции — прим. «Ленты.ру») затянется, мы станем свидетелями краха экономики... Мы увидим, как рушится сельское хозяйство», — подчеркнул эксперт.

Далее последует индустрия сельхозпереработки, затем взаимосвязанные компании-поставщики. Цепной реакцией это окажет влияние на всю экономику, спрогнозировал Саркисян. По его словам, следствием этого станут рост безработицы, массовое снижение заработной платы или ее полная невыплата.

Ранее Россельхознадзор расширил ограничительный список в отношении армянской продукции. Временные меры затронули два рыбных предприятия постсоветской республики, поставки с которых оставались доступными. Ориентировочные сроки возобновления импорта ведомство раскрывать не стало.

Также сообщалось, что власти Евросоюза в скором времени объявят об упрощении ввоза армянской сельскохозяйственной продукции. Важное решение ЕС анонсировал премьер-министр постсоветской республики Никол Пашинян.

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