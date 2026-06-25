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13:27, 25 июня 2026Экономика

Пашинян анонсировал важное торговое решение ЕС в отношении Армении

Пашинян: Евросоюз скоро объявит об упрощении ввоза армянской сельхозпродукции
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Власти Евросоюза (ЕС) в скором времени объявят об упрощении ввоза армянской сельскохозяйственной продукции. Важное решение ЕС анонсировал премьер-министр постсоветской республики Никол Пашинян, его слова приводит «Интерфакс».

Эту меру, пояснил он, стороны согласуют по итогам визита в Ереван главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Тема станет одной из главных пунктов двусторонних обсуждений, резюмировал Пашинян.

Упрощенный доступ к европейскому рынку позволит армянским фермерам диверсифицировать географию экспорта и компенсировать потери, понесенные в результате российских ограничений. Ранее фон дер Ляйен заявила, что на эти цели власти ЕС выделят Армении свыше 50 миллионов евро.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. В Кремле подчеркивали, что одновременное нахождение страны в ЕАЭС и ЕС будет невозможно, призвав Ереван поскорее определиться с выбором.

Параллельно с этим Россельхознадзор ввел временный запрет на поставки в Россию ряда категорий продовольствия из Армении. Под ограничения, в частности, попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. После этого власти Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оценить правомерность российских торговых ограничений. Пашинян, в свою очередь, не исключил выхода Армении из ЕАЭС, если торговый кризис не будет разрешен.

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