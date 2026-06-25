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12:44, 25 июня 2026Экономика

Пашинян назвал условие выхода Армении из ЕАЭС

Пашинян: Армения выйдет из ЕАЭС в случае нарушения основных принципов блока
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Vahram Baghdasaryan / Photolure / Reuters

Армения выйдет из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС) при одном условии — если основные принципы функционирования блока будут нарушены. Об этом заявил премьер-министр постсоветской республики Никол Пашинян, его слова приводит «Интерфакс».

Речь, в частности, идет о фундаментальном принципе функционирования объединения — свободном перемещении рабочей силы, товаров, услуг и финансов. Армения настаивает на необходимости соблюдения этой основополагающей нормы, подчеркнул Пашинян.

Если она будет нарушена, Армения оставит за собой право выхода из этого объединения, отметил премьер-министр республики. Нарушение этого принципа фактически будет означать, что ЕАЭС в его нынешнем виде больше не существует, пояснил Пашинян. «Мы говорим, что он существует, мы считаем, что возникло некоторое недопонимание», — резюмировал глава правительства страны.

Напряженность в отношениях между Россией и Арменией возникла на фоне стремления Еревана изменить внешнеполитический курс и сделать акцент на евроинтеграцию. Одновременное нахождение постсоветской страны в ЕАЭС и Европейском союзе невозможно, предупреждали в Кремле, призывая власти Армении определиться с выбором.

Параллельно с этим Россельхознадзор ввел ограничения на импорт в Россию ряда видов продукции из постсоветской республики. Под временный запрет попали минеральная вода «Джермук», косточковые плоды, виноград, вишня, черешня, абрикосы, сливы, персики и нектарины. После этого власти Армении обратились в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оценить правомерность российских торговых ограничений.

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