Еврокомиссия подготовилась к оборонному «сдерживанию России»

Euractiv: ЕК намерена представить список оборонных проектов по «сдерживанию России»

Европейская комиссия (ЕК) намерена до июльского саммита НАТО в Анкаре представить список первых общеевропейских оборонных проектов, которые в Брюсселе рассматривают как часть курса на усиление военного потенциала Европы и так называемое сдерживание России. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на три источника в Евросоюзе.

«Цель состоит в том, чтобы опубликовать список до саммита лидеров НАТО в Анкаре 7-8 июля», — заявил один из собеседников.

Как отмечает издание, в список должны, в частности, войти совместные проекты по производству беспилотников и средств борьбы с ними, созданию системы наблюдения за восточным флангом у границ с Россией, европейского «космического щита», систем противовоздушной обороны и интегрированной системы морской безопасности. Одновременно Еврокомиссия намерена объявить, какое примерное финансирование получит каждый из проектов.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз и НАТО не подают признаков заинтересованности в переговорах с РФ по вопросу заключения договора о взаимном ненападении. По его словам, от этих структур не наблюдается каких-либо прямых сигналов о готовности к диалогу на эту тему.