Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:19, 26 июня 2026Мир

Еврокомиссия подготовилась к оборонному «сдерживанию России»

Euractiv: ЕК намерена представить список оборонных проектов по «сдерживанию России»
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) намерена до июльского саммита НАТО в Анкаре представить список первых общеевропейских оборонных проектов, которые в Брюсселе рассматривают как часть курса на усиление военного потенциала Европы и так называемое сдерживание России. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на три источника в Евросоюзе.

«Цель состоит в том, чтобы опубликовать список до саммита лидеров НАТО в Анкаре 7-8 июля», — заявил один из собеседников.

Как отмечает издание, в список должны, в частности, войти совместные проекты по производству беспилотников и средств борьбы с ними, созданию системы наблюдения за восточным флангом у границ с Россией, европейского «космического щита», систем противовоздушной обороны и интегрированной системы морской безопасности. Одновременно Еврокомиссия намерена объявить, какое примерное финансирование получит каждый из проектов.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников заявил, что Евросоюз и НАТО не подают признаков заинтересованности в переговорах с РФ по вопросу заключения договора о взаимном ненападении. По его словам, от этих структур не наблюдается каких-либо прямых сигналов о готовности к диалогу на эту тему.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Буданов высказался о послевоенных отношениях с Россией

    Россиянам назвали самый востребованный на рынке труда возраст

    Россиянка позагорала и осталась с перекошенным лицом

    Пользу регулярной смены паролей поставили под сомнение

    FT заявила о грядущей катастрофе в аэропортах Рима

    Появились подробности о человеческих головах из морозилки в Москве

    В Европе указали на опасные последствия европейской поддержки Украины

    Назван горизонт дальнейшего падения индекса Мосбиржи

    Одна страна Азии стала «настоящим хитом» у россиян в 2026 году

    Мировые цены на нефть продолжили падение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok