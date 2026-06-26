Гребенщиков пожаловался на подколы со стороны Шаляпина

Михаил Гребенщиков заявил, что в момент знакомства молодой Шаляпин пошутил про его возраст

Певец и музыкальный продюсер Михаил Гребенщиков рассказал, как 16-летний Прохор Шаляпин пошутил над его возрастом. Об этом он рассказал в подкасте «За деньги».

Звезда шоу «Фабрика звезд», автор хита про «батоны и булки», признался, что познакомился с коллегой еще до проекта.

«В автобус заходит Прохор Шаляпин. Мне было 26, ему может быть 16. И он заходит: а что, тут еще дяди пожилые в проект рвутся? Меня подколол. Думаю: ах ты, блин, ***ила московская. Какой-то фраер тебя стариком обзывает», — рассказал Михаил.

Спустя несколько лет Гребенщиков увидел Прохора снова: уже в качестве участника очередного сезона вокального проекта. «Смотрю: в какой-то "Фабрике" появился. Все-таки пробрался. Я думал вот такие будут как раз в приоритете», — добавил он.

Ранее Михаил Гребенщиков заявил, что покинувшей Россию Алле Пугачевой будет сложно вернуться.