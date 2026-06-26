Хирурги из Кабардино-Балкарии первыми в России провели уникальную операцию

Врачи Хирургического центра КБР первыми в России провели трехкомпонентную операцию

Врачи Хирургического центра Кабардино-Балкарской Республики (КБР) первыми в России провели уникальную трехкомпонентную операцию. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Специалисты под руководством профессора Ахмеда Асланова одновременно устранили сразу несколько угрожающих жизни патологий у 56‑летнего пациента. Они одновременно удалили атеросклеротическую бляшку из сонных артерий, восстановили кровоток в подключичной артерии и убрали паховые грыжи, не проникая в брюшную полость. В ведомстве подчеркнули, что уникальность операции заключалась в сочетании трех разных вмешательств под одним наркозом.

Все этапы операции прошли успешно, без непредвиденных ситуаций. Через сутки мужчина смог встать и начать двигаться, а на пятые сутки его выписали из стационара. Пациент отметил значительное улучшение самочувствия — у него исчезли симптомы, связанные с ишемией мозга и грыжевой болезнью.

«Случай стал первым в истории российской медицины и демонстрирует новые возможности мультидисциплинарного подхода», — отметили в региональном Минздраве.

Ранее в Калининградской области врачи спасли 44-летнюю женщину с тремя опухолями, удалив все новообразования одновременно. Долгое время женщина не обращалась к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса.