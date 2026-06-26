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18:49, 26 июня 2026Моя страна

Хирурги из Кабардино-Балкарии первыми в России провели уникальную операцию

Врачи Хирургического центра КБР первыми в России провели трехкомпонентную операцию
Алина Черненко

Фото: Terelyuk / Shutterstock / Fotodom

Врачи Хирургического центра Кабардино-Балкарской Республики (КБР) первыми в России провели уникальную трехкомпонентную операцию. Об этом сообщается на сайте регионального Минздрава.

Специалисты под руководством профессора Ахмеда Асланова одновременно устранили сразу несколько угрожающих жизни патологий у 56‑летнего пациента. Они одновременно удалили атеросклеротическую бляшку из сонных артерий, восстановили кровоток в подключичной артерии и убрали паховые грыжи, не проникая в брюшную полость. В ведомстве подчеркнули, что уникальность операции заключалась в сочетании трех разных вмешательств под одним наркозом.

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Все этапы операции прошли успешно, без непредвиденных ситуаций. Через сутки мужчина смог встать и начать двигаться, а на пятые сутки его выписали из стационара. Пациент отметил значительное улучшение самочувствия — у него исчезли симптомы, связанные с ишемией мозга и грыжевой болезнью.

«Случай стал первым в истории российской медицины и демонстрирует новые возможности мультидисциплинарного подхода», — отметили в региональном Минздраве.

Ранее в Калининградской области врачи спасли 44-летнюю женщину с тремя опухолями, удалив все новообразования одновременно. Долгое время женщина не обращалась к гинекологу, списывая увеличение размеров живота на набор веса.

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