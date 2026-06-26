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08:47, 26 июня 2026Силовые структуры

Киев пообещал террористической сети российского подростка вознаграждения за убийства

ФСБ: Киев обещал сети подростка из Дагестана вознаграждения за наибольшее число жертв
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Украинские спецслужбы финансировали международную сеть приверженцев терроризма, администратором которой был подросток из Дагестана, обещая вознаграждения за наибольшее число убийств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Финансирование указанной преступной деятельности осуществлялось спецслужбами Украины. За совершение убийств с наибольшим количеством жертв были обещаны дополнительные денежные вознаграждения», — заявили в ФСБ.

Подросток, который администрировал террористическую сеть, задержан. По информации ФСБ, его деятельность была направлена на вербовку сверстников для нападений на школы, терактов и минирования объектов социальной инфраструктуры. Установлены сообщники задержанного из России, США и стран Европы.

Как сообщили «Ленте.ру» в Следственном комитете (СК) России, сеть подростка организовала поджоги в США и странах Европы. В 2025-2026 годы участники организации совершили за границей более 20 поджогов машин, а также рассылали ложные сообщения о минировании образовательных учреждений и социальных объектов.

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