В Подмосковье забили тревогу по поводу «клена-убийцы»

Комлесхоз Подмосковья: Американский клен бесконтрольно размножается в России

Россию захватывает американский клен. Об опасности инвазивного вида агентству РИА Новости рассказали в комитете лесного хозяйства Московской области.

Клен ясенелистный, прозванный «кленом-убийцей», начал размножаться в России бесконтрольно благодаря отсутствию в стране естественных врагов в виде болезней и насекомых. Все они остались за океаном, а в России клен чувствует себя раздольно. Вдобавок даже семена этого дерева не представляют интереса для местной фауны.

Ощущая такую безудержную свободу, клен активно разрастается: он крайне живуч, быстро захватывает новые территории, образуя густые заросли, под которыми ничего не растет. В результате другие виды деревьев, как береза, ива и ольха, вытесняются. Кроме того, пыльца американского клена является сильным аллергеном, а их древесина очень хрупка. Тем не менее в Подмосковье, по информации комлесхоза, значительных очагов произрастания клена ясенелистного не зафиксировано.

Ранее в России заявили об угрозе исчезновения можжевельника. Виной этому новый вредитель — кипарисовая радужная златка, которая захватывает новые территории на фоне климатических изменений.