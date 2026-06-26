Названо число сбитых за два часа над Россией украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за два часа сбили над регионами России 46 украинских БПЛА

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили над регионами России 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое число назвали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были засечены и уничтожены в период с 7:00 до 9:00.

Налетам беспилотников подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Ростовская, Воронежская, Тульская, Рязанская области и Московский регион. Другие подробности в Минобороны не привели.

До этого Россия пережила рекордную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По территориям РФ противник выпустил больше 600 дронов. Были зафиксированы разрушения на промышленном предприятии в Новомосковске Тульской области. При налете ВСУ ранения получила одна из местных жительниц.