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09:36, 26 июня 2026Россия

Названо число сбитых за два часа над Россией украинских БПЛА

Минобороны: Средства ПВО за два часа сбили над регионами России 46 украинских БПЛА
Майя Назарова
Майя Назарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) за два часа сбили над регионами России 46 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Такое число назвали в Минобороны.

В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были засечены и уничтожены в период с 7:00 до 9:00.

Налетам беспилотников подверглись Белгородская, Брянская, Курская, Калужская, Ростовская, Воронежская, Тульская, Рязанская области и Московский регион. Другие подробности в Минобороны не привели.

До этого Россия пережила рекордную атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ). По территориям РФ противник выпустил больше 600 дронов. Были зафиксированы разрушения на промышленном предприятии в Новомосковске Тульской области. При налете ВСУ ранения получила одна из местных жительниц.

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