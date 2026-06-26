Названо оптимальное количество яиц в рационе при высоком уровне холестерина

Кардиолог Аньшина: При высоком холестерине допустимо одно-два яйца в день

Яйца не запрещено есть при повышенном уровне холестерина, заявила кардиолог, семейный врач, диетолог Елена Аньшина. Оптимальное количество яиц для людей с такой проблемой она назвала в своем канале в Telegram.

Врач подчеркнула, что яйца являются полезным продуктом, и призвала не демонизировать их. По ее словам, реальное значение имеет только их количество и способ приготовления. «Для большинства людей допустимо одно-два яйца в день, только белка можно больше. Например, можно сделать омлет из одного целого яйца и одного-двух белков», — посоветовала Аньшина.

Кардиолог также отметила, что опасность представляют не яйца, а пищевые привычки человека. Она пояснила, что омлет с овощами не несет никакой угрозы, а вот обилие в рационе колбас, сосисок, фастфуда и выпечки с маргарином действительно вредит здоровью.

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