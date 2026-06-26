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11:09, 26 июня 2026Из жизни

Обрушение моста с грузовиком в реку попало на видео

В Индии мост через реку Сатледж рухнул под грузовиком
Никита Савин
Никита Савин

В Индии грузовик рухнул в реку вместе с мостом. Ролик публикует Need To Know.

Инцидент произошел утром 23 июня в округе Киннаур, штат Химачал-Прадеш. На видео, снятое камерой наружного наблюдения, попал момент, когда по 60-метровому мосту Бейли через реку Сатледж проехал грузовик, пока другой, груженный песком, ждал своей очереди. Затем второй большегруз поехал по мосту, достиг середины, после чего конструкция обрушилась в реку с высоты около 15 метров.

Когда на место прибыли спасатели, выяснилось, что водитель не только выжил, но и не получил серьезных травм. Сейчас следователи пытаются выяснить, почему относительно новый мост, построенный в 2016 году, рухнул под грузовиком. По мосту нельзя было перевозить грузы тяжелее 28 тонн. По одной из версий, машина удачливого водителя была перегружена.

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Ранее сообщалось, что новый мост в бразильском штате Акри рухнул в реку вместе с четырьмя людьми. Одним из пострадавших оказался бывший судья, который снимал ролик о плачевном состоянии конструкции.

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