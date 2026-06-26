Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
18:52, 26 июня 2026Моя страна

Пара из Москвы поехала жениться в Екатеринбург ради одного необычного ритуала

В Свердловской области 26 июня прошла акция «Пошли жениться!»
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Karkhut / Shutterstock / Fotodom

В полночь 26 июня в Свердловской области стартовала акция «Пошли жениться!», в рамках которой местные загсы регистрировали браки круглосуточно. Об этом сообщает E1.RU.

В Екатеринбурге обменяться кольцами можно было во Дворце бракосочетания, на «Екатеринбург Арене», в Театре музыкальной комедии, библиотеке имени Белинского, Музее изобразительных искусств, бизнес-центре «Высоцкий», в здании «Сбербанка» и в термальном комплексе.

Последняя необычная локация привлекла внимание пар из других городов — Первоуральска, Иркутска и Москвы. По словам заместителя губернатора — министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, часть молодоженов решила сразу после заключения брака прыгать в воду. Именно ради этого ритуала приехала пара из российской столицы.

Уточняется, что 26.06.2026 года в Свердловской области решили создать семью 1,5 тысячи пар. Самой молодой невесте и жениху — 18 и 20 лет соответственно, а самым взрослым — по 50 лет.

Ранее на самом дорогом курорте Казани прошла свадьба с участием телеведущего Ивана Урганта. Роскошное торжество на берегу Волги стоимостью более 25 миллионов рублей устроили 20-летняя москвичка Варвара Волкова и 28-летний уроженец Татарстана Тимур Ибрагимов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Умер бывший министр обороны и экс-глава администрации президента России Сергей Иванов. Каким его запомнили миллионы россиян?

    Улицы Москвы заполнили пылесосы-уборщики

    Звезда шоу на Первом канале описал европейский курорт словами «блюют, ссут под себя»

    В России предрекли скорый обвал фронта у ВСУ

    Россиянам указали на часто допускаемую ошибку в душе

    Американцы оказались под угрозой нашествия «зомби-белок»

    В ВСУ высказались об открытии для России ворот на Славянск

    Муромов высказался об исполнении своего хита Наташей Королевой

    Раскрыты новые подробности о деле столкнувшей жениха со скалы невесты

    В Госдуме предупредили Хельсинки словами «Россия может разнести половину Финляндии»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok