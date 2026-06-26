Пара из Москвы поехала жениться в Екатеринбург ради одного необычного ритуала

В Свердловской области 26 июня прошла акция «Пошли жениться!»

В полночь 26 июня в Свердловской области стартовала акция «Пошли жениться!», в рамках которой местные загсы регистрировали браки круглосуточно. Об этом сообщает E1.RU.

В Екатеринбурге обменяться кольцами можно было во Дворце бракосочетания, на «Екатеринбург Арене», в Театре музыкальной комедии, библиотеке имени Белинского, Музее изобразительных искусств, бизнес-центре «Высоцкий», в здании «Сбербанка» и в термальном комплексе.

Последняя необычная локация привлекла внимание пар из других городов — Первоуральска, Иркутска и Москвы. По словам заместителя губернатора — министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, часть молодоженов решила сразу после заключения брака прыгать в воду. Именно ради этого ритуала приехала пара из российской столицы.

Уточняется, что 26.06.2026 года в Свердловской области решили создать семью 1,5 тысячи пар. Самой молодой невесте и жениху — 18 и 20 лет соответственно, а самым взрослым — по 50 лет.

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