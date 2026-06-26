Полицейские помешали женщине закончить уборку квартиры в центре Москвы

Домработницу отдали под суд за кражу ювелирных украшений из квартир в центре Москвы

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношение 32-летней женщины, обвиняемой в краже ювелирных украшений из квартир в центре Москвы. Об «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

По данным следствия, фигурантка дела была домработницей и обслуживала несколько квартир в доме, расположенном в Большом Харитоньевском переулке. На протяжении трех лет она трудилась в клининговой компании, а затем стала оказывать услуги по уборке квартир напрямую их собственникам.

Кражи вскрылись случайно, когда знакомая позвонила другой хозяйке и сообщила о пропаже ювелирных украшений стоимостью более 600 тысяч рублей. Женщина проверила свои драгоценности и обнаружила, что у нее не хватает золотых колец общей стоимостью свыше 160 тысяч рублей. В это же время в полицию обратился еще один москвич с заявлением о краже ювелирных украшений на сумму около 40 тысяч рублей. Все потерпевшие заподозрили в преступлениях общую домработницу. Ее задержали полицейские, помешав закончить очередную уборку квартиры в Большом Харитоньевском переулке.

Похищенное имущество обвиняемая сбывала в ломбард. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что 31-летняя предпринимательница обратилась в полицию, заметив пропажу нескольких люксовых вещей во время разбора гардероба. Среди них лимитированный пиджак бренда Bohemique, ремни модного дома Dior, предметы гардероба марки Hermes, сумка Chanel, а также пуховик, соболиная шуба и парка. По подозрению в краже задержали домработницу.