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09:38, 26 июня 2026Бывший СССР

Потери ВСУ при ударе армии России по Днепропетровской области раскрыли

ВСУ потеряли до взвода солдат при ударе армии России по Днепропетровской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода солдат при атаке армии России в Днепропетровской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Чаплине четыре авиабомбы ФАБ-500 были сброшены на места дислокации десантников 78-й бригады ВСУ. Потери составили до взвода солдат», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Украина бросила азовцев («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) из ДНР и Днепропетровской области против российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Это рассказали в Минобороны России.

Также сообщалось, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отправило через свои же заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. По словам представителя силовых структур, сумевшие добраться до населенного пункта остатки подразделений противника были ликвидированы.

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