ВСУ потеряли до взвода солдат при ударе армии России по Днепропетровской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли до взвода солдат при атаке армии России в Днепропетровской области. Об этом заявили в российских силовых структурах, передает ТАСС.

«В Чаплине четыре авиабомбы ФАБ-500 были сброшены на места дислокации десантников 78-й бригады ВСУ. Потери составили до взвода солдат», — рассказал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Украина бросила азовцев («Азов» — запрещенная в России террористическая организация) из ДНР и Днепропетровской области против российских войск в зоне проведения специальной военной операции. Это рассказали в Минобороны России.

Также сообщалось, что командование 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ отправило через свои же заминированные участки местности семь боевых групп в Сумском районе. По словам представителя силовых структур, сумевшие добраться до населенного пункта остатки подразделений противника были ликвидированы.