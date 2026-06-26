Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть

Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть. Об этом свидетельствует указ главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.
Действие ответных мер, запрещающих поставки энергоресурсов по ограниченной цене, продлевается на полтора года.
«Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 года №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2026 года" словами "до 31 декабря 2027 года», — указано в документе.
Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель начал действовать с 5 декабря 2022 года. При продаже сырья дороже этого уровня странам G7 запрещается оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. В последний раз его установили на уровне 44,1 доллара 1 февраля 2026 года.
Ранее Путин разрешил российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — если поставки осуществляются дружественным странам по уже заключенным договорам. С апреля 2023 года запрет не распространяется на поставки, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу указа международных договоров» с государствами, которые не числятся в списке недружественных.