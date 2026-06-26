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17:03, 26 июня 2026Экономика

Путин продлил ответные меры на потолок цен на нефть

Путин на полтора года продлил действие ответных мер на потолок цен на российскую нефть
Вячеслав Агапов

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Президент России Владимир Путин продлил действие ответных мер на введенный западными странами потолок цен на российскую нефть. Об этом свидетельствует указ главы государства на официальном интернет-портале правовой информации.

Действие ответных мер, запрещающих поставки энергоресурсов по ограниченной цене, продлевается на полтора года.

«Внести в указ президента... от 27 декабря 2022 года №961 "О применении специальных экономических мер в топливно-энергетической сфере в связи с установлением некоторыми иностранными государствами предельной цены на российские нефть и нефтепродукты"... изменение, заменив в пункте 9 слова "до 30 июня 2026 года" словами "до 31 декабря 2027 года», — указано в документе.

Потолок цен на морские поставки российской нефти на уровне 60 долларов за баррель начал действовать с 5 декабря 2022 года. При продаже сырья дороже этого уровня странам G7 запрещается оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку. В последний раз его установили на уровне 44,1 доллара 1 февраля 2026 года.

Ранее Путин разрешил российским компаниям соблюдать потолок цен на нефть при одном условии — если поставки осуществляются дружественным странам по уже заключенным договорам. С апреля 2023 года запрет не распространяется на поставки, «осуществляемые в соответствии с контрактами, заключенными во исполнение действующих на день вступления в силу указа международных договоров» с государствами, которые не числятся в списке недружественных.

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