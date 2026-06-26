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Силовые структуры
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11:03, 26 июня 2026Силовые структуры

Раскрыты подробности короткой карьеры россиянина на службе иностранной разведки

В Иркутской области россиянин снимал предприятие для будущей диверсии и сел на 15 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области к 15 годам колонии за госизмену и содействие диверсионной деятельности приговорили 32-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в 2024 году осужденный по собственной инициативе вступил в переписку с иностранной спецслужбой. Куратор дал ему задачу выбрать наиболее значимый объект на территории Иркутской области для совершения диверсии. Мужчина нашел важное предприятие и получил новое задание — произвести фото- и видеосъемку здания и сооружений. Диверсант снимал территорию предприятия с помощью смартфона и квадрокоптера.

Карьера продлилась недолго, и вскоре разведчик был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию спецслужб Украины.

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