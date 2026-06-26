Раскрыты подробности короткой карьеры россиянина на службе иностранной разведки

В Иркутской области россиянин снимал предприятие для будущей диверсии и сел на 15 лет

В Иркутской области к 15 годам колонии за госизмену и содействие диверсионной деятельности приговорили 32-летнего местного жителя. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в 2024 году осужденный по собственной инициативе вступил в переписку с иностранной спецслужбой. Куратор дал ему задачу выбрать наиболее значимый объект на территории Иркутской области для совершения диверсии. Мужчина нашел важное предприятие и получил новое задание — произвести фото- и видеосъемку здания и сооружений. Диверсант снимал территорию предприятия с помощью смартфона и квадрокоптера.

Карьера продлилась недолго, и вскоре разведчик был задержан сотрудниками регионального управления ФСБ.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Подмосковья за акции устрашения российских военных по заданию спецслужб Украины.