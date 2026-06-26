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Силовые структуры
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18:18, 26 июня 2026Силовые структуры

Разоблачена многомиллионная схема российского главного врача

В Петербурге главрач больницы №71 получил 9 лет за взятку в 20 млн рублей
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

В Санкт-Петербурге Смольнинский районный суд приговорил главного врача клинической больницы №71 ФМБА Евгения Фомина к девяти годам лишения свободы за взятку в 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «78»

Фомин признан виновным и будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, он обязан выплатить 20 миллионов рублей штрафа и не имеет права занимать руководящие должности в течение семи лет.

Как установил суд, фигурант руководил больницей пять лет. За это время он разработал коррупционную схему. Он помогал строительной компании выиграть аукцион и подписал допсоглашение на аванс в 50 процентов и подорожание работ на 10 процентов. По этому документу он принимал и оплачивал работу, которая выполнена только частично. За это подрядчик перечислял ему 12 процентов от указанной в контракте суммы. Эти деньги выводились через премии сотрудникам и при помощи распределения прибыли.

Ранее сообщалось, что в Бурятии под суд попал бывший главный врач Баргузинской центральной районной больницы за сокрытие пьяного чиновника и наркотики.

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