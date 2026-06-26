Российский актер подтвердил отношения с ранившей его ножом подругой

Актер Илья Дель подтвердил, что все еще состоит в отношениях с ранившей его ножом подругой

Актер Илья Дель, получивший ножевые ранения в ходе конфликта со своей подругой, актрисой Александрой Дроздовой, остался доволен ее освобождением от наказания. Его слова передает KP.RU.

Известно, что Дель не писал заявление на возлюбленную. Сначала девушку отправили под домашний арест по статье за умышленное причинение тяжкого вреда, затем дело переквалифицировали. Суд назначил Дроздовой 200 часов обязательных работ, но освободил ее от наказания в связи с примирением с пострадавшим.

«Все случилось так, как мы и хотели. Можно ли сказать, что мы с Сашей все еще пара? Да, можно», — прокомментировал Дель решение суда.

О том, что Дель попал в больницу после ссоры с подругой, стало известно 12 апреля 2025 года. У актера было пробито легкое, операция после ножевого ранения в грудь прошла успешно. Сам он назвал произошедшее обычной ссорой двух влюбленных людей.