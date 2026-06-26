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15:40, 26 июня 2026Мир

Сикорский заявил о планах России якобы устроить конфликт с НАТО

Сикорский: Россия якобы может устроить операцию под ложным флагом ради конфликта с НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Россия якобы может устроить операцию под ложным флагом ради конфликта с Североатлантическим альянсом. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News.

«Я бы не исключил возможности проведения россиянами какой-либо операции под ложным флагом на российской территории, чтобы иметь предлог для нанесения удара по одной из стран НАТО», — сказал он.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия (ЕК) готовится к оборонному «сдерживанию России». Уточняется, что ЕК намерена до июльского саммита НАТО в Анкаре представить список первых общеевропейских оборонных проектов, которые в Брюсселе рассматривают как часть курса на усиление военного потенциала Европы и так называемое сдерживание России.

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