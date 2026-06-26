Стоматолог развеял популярные заблуждения о лечении зубов

Стоматолог Харламов: Имплантация является доступной процедурой даже для пенсионеров

Врач-стоматолог, хирург и имплантолог Артем Харламов развеял популярные заблуждения о лечении зубов в свежем выпуске шоу «Без халатов» на платформе «Одноклассники». Он подчеркнул, что современная стоматология способна быть комфортной для пациента и необязательно требует огромных финансовых затрат.

Специалист объяснил, что стереотип об имплантации как о роскоши сформировался в 90-х и начале 2000-х годов из-за дефицита клиник и высокой стоимости материалов. Сегодня ситуация кардинально изменилась: рынок стал конкурентнее, появились упрощенные протоколы лечения и доступные по цене системы, что сделало процедуру возможной даже для пожилых людей.

Харламов также обратил внимание на технологический прогресс. Современные методики позволяют установить полный несъемный зубной протез при дефиците костной ткани без сложных операций по ее наращиванию. По его словам, бюджет такого восстановления часто сопоставим со стоимостью нового смартфона среднего класса.

Вопреки распространенным страхам, эксперт заявил о высоком проценте приживаемости имплантов. Большинство неудач связано не с качеством самих конструкций, а с ошибками на этапе подготовки — недостаточной диагностикой или игнорированием хронических заболеваний пациента.

При выборе между отечественными и зарубежными системами врач призвал к рациональности. Российские производители предлагают надежные решения для стандартных ситуаций, которые могут быть на треть или даже наполовину дешевле аналогов.

Однако в нестандартных клинических картинах специалист может порекомендовать конкретную иностранную марку ради снижения рисков и исключения дополнительных вмешательств.

Ранее основатель федеральной сети клиник «Зубы за один день» Залим Кудаев предупредил, что купание в бассейне отеля может привести к разрушению зубов.