Трамп заявил о сильной позиции США в переговорах с Ираном

Трамп: США на переговорах с Ираном находятся в сильной позиции, в Тегеране это знают

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты находятся в сильной позиции на переговорах с Ираном. Его слова приводит «Интерфакс»

«Мы ведем переговоры с позиции чистой силы. И они это знают», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Ормузский пролив уже открыт. Он также отметил, что миру угрожала бы большая опасность, будь у Ирана ядерное оружие.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, однако Тегеран все равно не доверяет Вашингтону.

До этого Трамп сказал, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас вероятность этого крайне мала.