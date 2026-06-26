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07:04, 26 июня 2026Мир

Трамп заявил о сильной позиции США в переговорах с Ираном

Трамп: США на переговорах с Ираном находятся в сильной позиции, в Тегеране это знают
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Evan Vucci / Reuters

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность, что Соединенные Штаты находятся в сильной позиции на переговорах с Ираном. Его слова приводит «Интерфакс»

«Мы ведем переговоры с позиции чистой силы. И они это знают», — заявил Трамп.

Глава Белого дома добавил, что Ормузский пролив уже открыт. Он также отметил, что миру угрожала бы большая опасность, будь у Ирана ядерное оружие.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Исламская Республика будет выполнять свои обязательства в рамках меморандума с США, однако Тегеран все равно не доверяет Вашингтону.

До этого Трамп сказал, что Вашингтон может восстановить морскую блокаду Ирана при необходимости, но сейчас вероятность этого крайне мала.

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