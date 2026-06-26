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17:03, 26 июня 2026Путешествия

Туристке потребовалась пересадка легких после отпуска в Турции

DS: Отдохнувшая в Турции туристка оказалась при смерти из-за гриппа
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: LightField Studios / Shutterstock / Fotodom

Отдохнувшая в Турции туристка оказалась при смерти после возвращения домой — ей потребовалась пересадка легких. Об этом сообщило издание Daily Star (DS).

45-летняя Клэр Адамс из Великобритании летом 2023 года посетила Мармарис. «Я ездила в отпуск в Турцию и подхватила грипп. После возвращения я вообще не могла дышать, не могла сделать и двух шагов, не задыхаясь», — отметила путешественница.

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Через время Адамс поставили диагноз — легочная артериальная гипертензия, это неизлечимое и редкое заболевание. Грипп, который она подхватила в Турции, спровоцировал осложнения со стороны дыхательной системы. «Когда врач сказал мне, что я не смогу иметь детей — я была в шоке. Это самое трудное, с чем пришлось смириться», — призналась британка.

В мае 2025 года женщине поставили еще один серьезный диагноз: легочная веноокклюзионная болезнь. Медики сообщили Адамс, что ей осталось жить несколько месяцев. На данный момент британка борется за жизнь и добивается двойной пересадки легких.

Ранее россиян предупредили об опасной тропической инфекции в странах Азии. Чтобы обезопасить себя, туристам рекомендовали избегать контакта с почвой, носить закрытую обувь, использовать шезлонги или коврики для отдыха на пляже.

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