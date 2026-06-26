В Госдуме высказались об идее назначать участников СВО на работу в школы

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался об идее главы СК РФ Александра Бастрыкина назначать участников специальной военной операции (СВО) заместителями директоров школ по воспитательной работе. Об этом сообщает «Газета.ru».
«Держать учеников в рамках приличий лучше все-таки не столько силовыми методами, сколько вразумлениями, объяснениями, что такое хорошо и что такое плохо. С этой задачей фронтовики, как показывает весьма обширный отечественный опыт, справляются лучше людей, пороху не нюхавших», — сказал он.
26 июня Бастрыкин предложил заменить в школах «Разговоры о важном» уроками мужества с привлечением участников СВО. Также он заявил, что военнослужащих нужно устраивать на должности заместителей директоров по воспитательной работе.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге директором школы № 43 назначили участника специальной военной операции Михаила Стерхова. Отмечается, что до этого Стерхов участвовал в программе «Управленческие кадры Урала».