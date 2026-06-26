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18:18, 26 июня 2026Россия

В Госдуме высказались об идее назначать участников СВО на работу в школы

Вассерман: Участники СВО смогут наладить воспитательную работу в российских школах
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман высказался об идее главы СК РФ Александра Бастрыкина назначать участников специальной военной операции (СВО) заместителями директоров школ по воспитательной работе. Об этом сообщает «Газета.ru».

«Держать учеников в рамках приличий лучше все-таки не столько силовыми методами, сколько вразумлениями, объяснениями, что такое хорошо и что такое плохо. С этой задачей фронтовики, как показывает весьма обширный отечественный опыт, справляются лучше людей, пороху не нюхавших», — сказал он.

26 июня Бастрыкин предложил заменить в школах «Разговоры о важном» уроками мужества с привлечением участников СВО. Также он заявил, что военнослужащих нужно устраивать на должности заместителей директоров по воспитательной работе.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге директором школы № 43 назначили участника специальной военной операции Михаила Стерхова. Отмечается, что до этого Стерхов участвовал в программе «Управленческие кадры Урала».

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